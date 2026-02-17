Cassano difende Bastoni | Vergonatevi! È uno schifo la Juve che fa la morale dopo tutti i disastri fatti a suo favore

Antonio Cassano ha criticato duramente la Juventus, accusandola di ipocrisia dopo le polemiche su Bastoni. La sua posizione nasce dal fatto che la squadra bianconera si lamenta di comportamenti degli avversari, nonostante i molti errori commessi in passato. Cassano ha aggiunto che la Juventus dovrebbe invece riflettere sui propri disastri, come le decisioni discutibili prese in alcune partite recenti. Durante la trasmissione Viva El Futbol, il commentatore ha invitato i tifosi a non lasciarsi ingannare dalle dichiarazioni della Juve, che secondo lui, si comporta in modo incoerente.

Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano è intervenuto con la sua solita schiettezza sul caso del weekend riguardante Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter di Cristian Chivu è finito nel mirino della critica per una simulazione con esultanza, ma Fantantonio non ci sta e punta il dito contro quella che definisce una gogna mediatica inaccettabile, alimentata da leoni da tastiera e personaggi influenti che colpiscono persino la famiglia del calciatore.

Antonio Cassano commenta la recente sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League, esprimendo il suo disappunto sulla prestazione della squadra e sul rigore assegnato.

Antonio Cassano ha elogiato Luciano Spalletti definendolo un vero genio e ha sottolineato la crescita della Juventus negli ultimi mesi, evidenziando la loro forza e determinazione.

