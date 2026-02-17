Cassano svela il retroscena su Bastoni dopo Inter-Juve | Non farò il nome di chi me l'ha detto

Cassano rivela che il motivo dietro le tensioni tra Bastoni e l’allenatore dell’Inter deriva da una discussione avvenuta subito dopo la partita contro la Juventus. L’ex calciatore ha spiegato che, durante il confronto, sono emersi insulti e accuse, ma ha deciso di non fare il nome della persona che gli ha fornito questa informazione. Un dettaglio importante è che il confronto tra i due protagonisti si è svolto nello spogliatoio, subito dopo l’episodio di Kalulu.

L'ex calciatore ha raccontato cosa è successo tra il tecnico e il difensore dopo la bufera scoppiata per la simulazione e l'espulsione di Kalulu. E agli juventini dice: "Avete fatto più danni che la grandine e ora fate la morale a questo ragazzo?".

Daniele De Rossi ha commentato l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante la partita di San Siro, sottolineando che l’incidente ha avuto un impatto globale perché si è svolto durante il match tra Juventus e Inter.

