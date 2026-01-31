Autista del bus si scusa con l' 11enne lasciato a piedi a Vodo grave errore azienda aveva dato disposizioni

Un autobus ha lasciato a piedi un ragazzino di 11 anni a Vodo, perché l’autista si è confuso e non ha fatto salire il bambino. Il conducente si è scusato pubblicamente e ha ammesso di aver commesso un grave errore. Ha spiegato che era una mattina complicata e che, se fosse stato in condizioni diverse, avrebbe comunque pagato il biglietto per il ragazzo. L’azienda ha dato disposizioni precise, ma qualcosa è sfuggito, e ora si cerca di capire cosa sia successo.

“Chiedo perdono al bambino e alla sua famiglia, mi fa male il cuore se penso al grave errore che ho commesso”. Si è scusato così il conducente del bus che due giorni fa a San Vito di Cadore (Belluno) aveva rifiutato di far salire a bordo un ragazzino di 11 anni, costringendolo a percorrere sei chilometri a piedi sotto la neve verso Vodo di Cadore. “L’azienda ci aveva dato disposizioni chiare”, ha sottolineato poi l’autista. "Mattina delirante, sono mortificato", il racconto dell'autista del bus Le disposizioni dell'azienda di bus e l'episodio col bambino di Vodo “Mattina delirante, sono mortificato”, il racconto dell’autista del bus Dopo l’ondata di critiche, l’uomo ha tenuto a precisare il suo stato d’animo e la sua versione dei fatti in un’intervista a Il Gazzettino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

