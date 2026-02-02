Lasciato a piedi dall' autista del bus a Vodo di Cadore 11enne accetterà le scuse solo se è sincero

Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal suo autobus a Vodo di Cadore. L’autista si è scusato, ma il bambino ha risposto che accetterà le scuse solo se sono sincere. La scena si è svolta in modo tranquillo, con il bambino che ha deciso di non fidarsi subito e di prendere tempo.

A Vodo di Cadore un bambino di 11 anni è stato fatto scendere dal bus per un titolo di viaggio non valido secondo le nuove regole olimpiche, costringendolo a percorrere 6 km nella neve. Dopo le polemiche e la sospensione dell’autista, da quest’ultimo sono arrivate le scuse alla famiglia. Ma il diretto interessato, Riccardo, ha confidato di volerle accettare “solo se sincere”. Il bimbo fatto scendere dal bus? Le scuse dell'autista Il caso a Vodo di Cadore Il bimbo fatto scendere dal bus? La vicenda che ha coinvolto Riccardo, un bambino di 11 anni, ha fatto discutere l’Italia: di ritorno da scuola da San Vito verso Vodo di Cadore, nel Bellunese, il ragazzino è stato fatto scendere dal bus perché il suo titolo di viaggio non era più valido per le nuove regole tariffarie introdotte in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Vodo di Cadore

Ultime notizie su Vodo di Cadore

Argomenti discussi: Ragazzino lasciato a piedi dal bus: C'era la neve, avevo freddo e i jeans bagnati. Paura? No, ma ero un po' arrabbiato; A San Vito di Cadore bambino lasciato a piedi dal bus, fa sei chilometri a piedi: Niente biglietto speciale? Devi scendere; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato; Belluno, autista si scusa. Al bimbo proposto ruolo in cerimonia apertura Milano Cortina.

