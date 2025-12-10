Gianni Infantino sotto indagine | accuse di violazione della neutralità politica Fifa

L'articolo analizza le accuse rivolte a Gianni Infantino, presidente della FIFA, riguardo potenziali violazioni della neutralità politica. FairSquare sostiene che il suo sostegno pubblico a Donald Trump durante il sorteggio dei Mondiali 2026 potrebbe compromettere l'imparzialità dell'organizzazione. Di seguito, i dettagli delle accuse e le implicazioni per la governance della FIFA.

FairSquare accusa Gianni Infantino di violazioni della neutralità politica dopo il sostegno pubblico a Donald Trump durante il sorteggio dei Mondiali 2026. Mentre lavora senza sosta agli ultimi passaggi organizzativi del Mondiale 2026, Gianni Infantino si trova al centro di una vicenda delicata. Secondo BBC Sport, il presidente della Fifa dovrà presentarsi davanti al Comitato Etico dell'organizzazione dopo una denuncia formale depositata da FairSquare, associazione impegnata nella tutela dei diritti umani.

