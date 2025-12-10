Gianni Infantino sotto indagine | accuse di violazione della neutralità politica Fifa
L'articolo analizza le accuse rivolte a Gianni Infantino, presidente della FIFA, riguardo potenziali violazioni della neutralità politica. FairSquare sostiene che il suo sostegno pubblico a Donald Trump durante il sorteggio dei Mondiali 2026 potrebbe compromettere l'imparzialità dell'organizzazione. Di seguito, i dettagli delle accuse e le implicazioni per la governance della FIFA.
FairSquare accusa Gianni Infantino di violazioni della neutralità politica dopo il sostegno pubblico a Donald Trump durante il sorteggio dei Mondiali 2026. Mentre lavora senza sosta agli ultimi passaggi organizzativi del Mondiale 2026, Gianni Infantino si trova al centro di una vicenda delicata. Secondo BBC Sport, il presidente della Fifa dovrà presentarsi davanti al Comitato Etico dell’organizzazione dopo una denuncia formale depositata da FairSquare, associazione impegnata nella tutela dei diritti umani. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Infantino indagine Fifa per premio pace a Trump | cos’è successo - Zazoom Social News
Cuffaro nuovo filone d’indagine | soldi pressioni e la partita sul Cefpas - Zazoom Social News
Infantino sotto accusa: la Fifa apre un’indagine per il suo sostegno a Donald Trump - Il Comitato Etico della Fifa indaga sul presidente dopo una denuncia di FairSquare: contestato il sostegno pubblico a Donald Trump e la consegna del “F ... Riporta eurosport.it
Infantino sotto accusa: la FIFA apre un’indagine per l’asse con Trump - Il Comitato Etico della Fifa indaga sul presidente dopo una denuncia di FairSquare: contestato il sostegno pubblico a Donald Trump e la consegna del “Fifa Peace Award” ... Come scrive msn.com
Per «Politico», nella classifica delle 28 personalità del Vecchio continente, paradossalmente, svetta il presidente USA. L'unico svizzero citato è Gianni Infantino, proprio per i suoi rapporti con il tycoon: «Un adulatore senza pari, teme intoppi per i Mondiali di ca - facebook.com Vai su Facebook
Sostegno al presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump: il Comitato Etico della FIFA indaga su Gianni #Infantino Vai su X
Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita ilsecoloxix.it
Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento quifinanza.it
Gaffe di Federico Mastrostefano a UeD: svelati commenti osé, e dichiarazioni inattese tutto.tv
Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos» ilnapolista.it
San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna ... puntomagazine.it
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto oasport.it