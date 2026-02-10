Trapiantato cuore inutilizzabile due chirurghi del Monaldi sospesi di trapianti

L’ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso due chirurghi dopo che si è scoperto un caso di cuore danneggiato da un errore di conservazione. Il cuore, che risultava inutilizzabile, è stato comunque trapiantato su un bambino. L’ospedale ha aperto un’indagine interna per chiarire cosa sia successo e per evitare che casi simili si ripetano.

L'ospedale Monaldi di Napoli ha avviato una indagine interna per la vicenda del cuore danneggiato da una errata conservazione che sarebbe stato ugualmente trapiantato in un bambino; due chirurghi sono stati sospesi dall'attività trapiantologica.

