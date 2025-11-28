L’Expected Goals c ontinua a essere una delle metriche più discusse del calcio moderno. E’ utile? Oppure, come dice Bobo Vieri: “Io non capisco questo, come si chiama, lex gol, quasi gol. Ti dicono che devi far gol prima di giocare, mai capita questa roba qua”. Lo scorso weekend di Premier League ne è stato un esempio lampante, con risultati che hanno stravolto quasi del tutto le previsioni numeriche. Ma cosa ci dice davvero l’xG? E soprattutto: ha ancora senso usarlo per giudicare le prestazioni delle squadre? Dale Johnson, corrispondente per le questioni calcistiche, e Umir Irfan, corrispondente per le tattiche calcistiche ne hanno fatto una analisi per la Bbc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli XGoal? Dal 2021 ad oggi in Premier solo una partita su due è stata vinta da chi ne produce di più