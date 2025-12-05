Mugnai assolto con formula piena | Il fatto non costituisce reato

La corte d'Assise è rientrata in aula alle 13,30. A leggere il dispositivo è stata la presidente Anna Maria Loprete. Mugnai è stato assolto con formula piena “perché il fatto non costituisce reato avendo agito per legittima difesa”.Lacrime, commozione per Mugnai, per i suoi legali e per tutti i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Contrordine al processo contro Sandro Mugnai, il fabbro aretino accusato di aver ucciso il vicino di casa che gli stava demolendo casa. La pm Laura Taddei, la stessa che aveva contestato all'imputato l'omicidio volontario, chiede nella sua requisitoria la riqual - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa: assolto - Sandro Mugnai, l'artigiano che il 5 gennaio del 2023 a San Polo frazione di Arezzo uccise, sparandogli con un fucile da caccia, Gezim Dodoli, il vicino di ... Lo riporta lapresse.it

Arezzo, uccide il vicino che demoliva la sua casa con la ruspa: assolto Sandro Mugnai. «È legittima difesa» - La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto oggi Sandro Mugnai, l'artigiano aretino, che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con ... msn.com scrive

Uccise il vicino che gli stava demolendo casa con la ruspa, assolto per legittima difesa - La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto oggi, venerdì 5 dicembre, Sandro Mugnai, l'artigiano aretino che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con una ... adnkronos.com scrive

Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa: assolto Sandro Mugnai, «fu legittima difesa» - Prima l'accusa di omicidio volontario, poi la richesta del pm scesa a eccesso di legittima difesa. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa, assolto - La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto oggi Sandro Mugnai, l'artigiano aretino, che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con una ruspa il 5 gennaio 2023 ... msn.com scrive