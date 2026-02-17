Il giudice sportivo ha deciso di inibire Comolli fino al 31 marzo dopo aver ricevuto le accuse di insulti rivolti all’arbitro La Penna al termine del primo tempo di Inter-Juve. La sanzione arriva a seguito delle proteste animate di Comolli, che ha criticato duramente la direzione del match. Nei giorni scorsi, anche Chiellini è stato coinvolto in comportamenti simili, generando polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo riguardo agli insulti rivolti da Comolli e Chiellini all’arbitro La Penna al termine del primo tempo di Inter -Juve. Inter-Juve, Comolli e Chiellini inibiti. Riporta il sito della Serie A: Inibizione a tutto il 31 marzo 2026 E ammenda di €15.000,00 Comolli Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insulti a La Penna, la decisione del Giudice Sportivo: Comolli inibito fino al 31 marzo

Gli insulti a Guida costano caro all’Inter: la decisione del Giudice SportivoDopo la 18ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni disciplinari, tra cui cinque squalifiche per l’Inter.

La decisione del Giudice Sportivo su Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: “Aggressivi e intimidatori”Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare Chiellini e Comolli dopo l’episodio di tensione avvenuto durante Inter-Juventus, a causa del loro comportamento aggressivo e intimidatorio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.