Caso Bastoni dopo lo scandalo il calciatore parla | confessione totale
Il calciatore Bastoni si è espresso dopo lo scandalo scoppiato a causa di una sua azione in campo. La partita, infatti, ha portato a un episodio controverso che ha fatto discutere tifosi e commentatori. Bastoni ha deciso di parlare pubblicamente, cercando di chiarire quanto accaduto e di mettere fine alle polemiche. La vicenda ha coinvolto anche i social, dove le opinioni sono divampate in modo rapido e acceso.
Un episodio che ha acceso il dibattito calcistico e incendiato i social. Una giocata, un contatto, poi la caduta e una valanga di polemiche che non si è più fermata. Il cosiddetto caso Bastoni è diventato in pochi giorni uno dei temi più discussi del campionato, dividendo tifoserie, opinionisti e addetti ai lavori. In campo tutto si è consumato in pochi istanti, ma fuori dal rettangolo verde la vicenda ha assunto proporzioni enormi, trasformandosi in un simbolo del rapporto sempre più teso tra sport, arbitri e pressione mediatica. >> “Correte, ci sono dei cadaveri”. Choc in spiaggia, l’orrore davanti ad alcuni studenti: cosa è successo Al centro della scena c’è l’episodio contestato: un contatto in area, una reazione giudicata eccessiva, la decisione arbitrale e le inevitabili discussioni sul Var.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Alessandro Bastoni ha ammesso di aver simulato nel derby contro Kalulu, un gesto che ha sconvolto l'Inter nel momento chiave della sua avventura europea a Bodø.
Anche loro simulavano, Sala contro Del Piero e Chiellini per difendere Bastoni; Tutti contro Bastoni. I social lo accusano, e c'è chi lo vuole fuori dalla Nazionale; Bastoni, si accende il caso medaglia d'oro di volo: minacce sui social, lui si isola. Ma la Nazionale non è a rischio e c'è il precedente di Chiellini; Bastoni escluso dalla Nazionale dopo Inter-Juventus? Cosa dice il codice etico della FIGC.
Bastoni, si accende il caso «medaglia d’oro di volo»: minacce sui social, lui si isola. Ma la Nazionale non è a rischio e c'è il precedente di ChielliniTutti contro il giocatore nerazzurro dopo l'espulsione di Kalulu: ha dovuto silenziare i commenti sui social, è turbato per l'ondata di violenza ... corriere.it
Bastoni nella bufera: il giocatore ancora turbato torna alla sua normalità. Pensare alla Champions col Bodo e oggi dirà la sua veritàDopo il giorno di riposo trascorso in famiglia, nella casa in provincia di Bergamo dove vive con la moglie e la figlia, il giocatore è tornato alla sua routine. Ancora turbato dall’ondata di odio, il ... corriere.it
Bastoni rompe il silenzio sul caso Kalulu: "Ho accentuato e dopo pure peggio, sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo" facebook
Il caso #Kalulu- #Bastoni, episodio chiave del derby d’Italia vinto dall’ #Inter sulla #Juventus per 3-2, continua a far discutere non solo in Italia ma anche in Norvegia. Un sito titola cosi: “Arriva il ‘truffatore”. #calcionews24 x.com