Alfonso Signorini è scomparso da Instagram in seguito alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a presunti collegamenti nel suo ambiente. Il conduttore del Grande Fratello ha scelto di rimuoversi dai social in un momento di tensione, lasciando il pubblico senza commenti ufficiali. La sua assenza si inserisce in un contesto di crescente attenzione mediatica sulle recenti vicende che coinvolgono la sua figura pubblica.

Alfonso Signorini non è più rintracciabile su Instagram. Il conduttore del Grande Fratello ha deciso di sparire dai social proprio nel momento più delicato della sua carriera, travolto dallo scandalo innescato dalle accuse pubbliche lanciate da Fabrizio Corona sul presunto “sistema Signorini”. La scelta è arrivata senza alcun preavviso e al termine di settimane di totale silenzio. Nessuna dichiarazione, nessun intervento diretto, nessuna replica pubblica. Da quando la vicenda è esplosa, a parlare per lui sono stati soltanto i suoi legali. Le accuse di Corona e la reazione di Signorini. Secondo quanto sostenuto da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini avrebbe più volte subordinato l’accesso alla Casa del Grande Fratello all’intrattenimento di rapporti sessuali con lui. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Alfonso Signorini scompare da Instagram dopo lo scandalo: silenzio totale dopo le accuse di Fabrizio Corona

Leggi anche: Alfonso Signorini disattiva il profilo Instagram: la reazione dopo le accuse choc di Fabrizio Corona

Leggi anche: Alfonso Signorini a Mattino 5 dopo le accuse di Fabrizio Corona: ecco cosa ha detto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alfonso Signorini, perché ha chiuso il suo account Instagram: Provato dalle accuse. Il retroscena; Alfonso Signorini disattiva i social: l'account Instagram sparito dopo le accuse di Corona; Perché Alfonso Signorini ha chiuso Instagram; Alfonso Signorini ha disattivato il suo profilo Instagram: ecco il (presunto) motivo.

Alfonso Signorini scappa dai social: perché ha chiuso il profilo Instagram, parlano fonti vicine - Alfonso Signorini ha chiuso il suo profilo Instagram e il web si interroga. rds.it