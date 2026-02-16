Petardo contro Audero Daspo di quattro anni a un tifoso dell’Inter

Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo in campo durante la partita contro la Cremonese, colpendo il portiere Emil Audero. La polizia ha identificato il responsabile e gli ha vietato di accedere agli stadi per quattro anni. Il gesto ha suscitato scalpore tra i tifosi e ha portato a un’azione immediata delle forze dell’ordine.

Daspo di quattro anni nei confronti del tifoso interista che, durante il match di Serie A tra Cremonese e Inter, aveva lanciato in campo una bomba carta esplosa vicino al portiere dei grigiorossi Emil Audero. E’ successo il 1° febbraio scorso allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona nella partita valida per la 23a giornata di campionato. Il petardo, lanciato al 49?, a ripresa appena cominciata, aveva colpito l’estremo difensore che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. Sia i giocatori che la dirigenza interista hanno condannato l’accaduto e espresso solidarietà al 29enne di Mataram che, tra l’altro, ha indossato la maglia nerazzurra nella stagione 20232024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

