Case popolari addio ai punteggi maggiorati per i residenti storici

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale il Comune adegua il regolamento Erp per l’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie. Va in soffitta il “quoziente Piacenza” Cambia improvvisamente la modalità con la quale viene calcolata la graduatoria per le case popolari. È una conseguenza di una recente sentenza (la numero 1 del 2026) della Corte Costituzionale che ha eliminato il punteggio legato agli anni di residenza, esprimendosi sul caso di Arezzo, in Toscana. Non si possono dare punti in più in base a quanto tempo una persona risiede in città. «Le politiche abitative - ha spiegato l’assessore Nicoletta Corvi - devono mantenere come riferimento centrale ed esclusivo la condizione di bisogno, evitando meccanismi premiali che possano generare disparità tra soggetti egualmente fragili».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Arezzo Casa presenta “Corpi estranei”, un progetto che esplora la trasformazione di edifici storici della provincia di Arezzo in case popolari.

Il Natale porta una speranza di salvezza per i residenti delle case popolari di Sant'Agnello, con lo stop temporaneo allo sgombero deciso dalla Procura di Torre Annunziata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio ai palazzi della vergogna, a marzo pronti 41 appartamenti. Ponte San Giovanni è nel futuro; Alloggi Atc: graduatorie, tempi di assegnazione e cosa succede quando le case restano chiuse; Addio a Pino Gonnella, storico esponente di Forza Italia a Bari; Comuni, servizi a rischio: Servono 1.200 assunti solo per sopravvivere. Ecco perché il posto fisso nel pubblico ha perso il suo appeal.

Addio ai palazzi della vergogna, a marzo pronti 41 appartamenti. Ponte San Giovanni è nel futuroEra il 2011 quando quei giganteschi immobili vennero sequestrati in un’operazione antimafia, oggi la rinascita. I lavori sono all’85%. Previsti negozi, un nido e spazio per le associazioni ... msn.com

Case donate, addio ai rischi per chi compra: cosa cambia con la nuova leggePer molto tempo chi prendeva in considerazione l’acquisto di una casa proveniente da una donazione, lo faceva con un timore di fondo: e se domani arrivasse un erede a contestare tutto? Una ... ilgiornale.it

Per anni le graduatorie delle case popolari sono rimaste ferme, senza aggiornamenti sistematici. Noi abbiamo scelto di rimetterci mano davvero. Abbiamo avviato un censimento approfondito: incrocio dei dati, aggiornamento delle posizioni, verifica puntuale d - facebook.com facebook