Cascata sul Reno | Lavori da rivedere

Una cascata sul Reno a Le Piastre ha causato problemi a causa di lavori eseguiti a settembre. La criticità riguarda in particolare le modifiche apportate alla struttura del salto d’acqua. Un residente locale ha riferito che le opere hanno danneggiato la stabilità del fiume, aumentando il rischio di ulteriori danneggiamenti. Le autorità sono state informate e si attendono interventi per sistemare la situazione.

Lavori sul fiume Reno in prossimità de Le Piastre: il cuore del problema è nei lavori a una cascata. Dalla testimonianza che abbiamo raccolto emerge una critica tecnica precisa sui lavori che sono stati effettuati a settembre lungo il corso d’acqua sulla cascata. Il testimone, un residente del posto, descrive un intervento che avrebbe stravolto il naturale funzionamento idraulico della cascata. Il passaggio più rilevante è che dopo la stuccatura e il rifacimento in cemento della cascata, e dopo i tagli alle piante — già contestati e ritagliati su richiesta della Regione Toscana — l’operazione più critica è stata la posa di piastroni di marmo (due o tre camion di materiale), alla base della cascata, dove naturalmente dovrebbe trovarsi una pozza ammortizzatrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascata sul Reno: "Lavori da rivedere" Lavori al ponte sul Reno, incontro con i cittadini Il Comune di Terre del Reno comunica che venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18. Chiariello duro sul Napoli: Champions disastrosa e gestione da rivedere Umberto Chiariello non le manda a dire. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cascata sul Reno: Lavori da rivedereLavori sul fiume Reno in prossimità de Le Piastre: il cuore del problema è nei lavori a una cascata. Dalla ... lanazione.it Casalecchio di Reno (Bologna), un minorenne teneva in casa 26 candelotti legati con nastro adesivo. Il materiale trovato dai carabinieri durante una perquisizione: il giovane è stato arrestato - facebook.com facebook