Lavori al ponte sul Reno incontro con i cittadini

Da ilrestodelcarlino.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Terre del Reno comunica che venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18.30 si terrà a Dosso un incontro pubblico presso la sala riunioni della scuola elementare in Piazza Garibaldi. L'evento è rivolto ai cittadini e offre l'opportunità di confrontarsi su temi di interesse locale e di condividere eventuali proposte o preoccupazioni. La partecipazione è aperta a tutta la comunità.

Il Comune di Terre del Reno informa che venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 18.30, si terrà a Dosso un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, in programma presso la sala riunioni della scuola elementare in Piazza Garibaldi. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sui principali interventi e sui progetti attualmente in corso sul territorio. Durante la serata verranno affrontati temi di particolare interesse per la comunità, tra cui i lavori al ponte sul fiume Reno, il portale per il controllo del traffico pesante, la situazione di via Verdi, la zona sportiva, il progetto dell’area anziani, la pensilina di Roversetto, la Ciclovia del Reno e gli interventi previsti in via Carducci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

