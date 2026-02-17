Casa Zaccheo il dottor De Matthaeis si unisce allo staff di medici volontari
Il dottor De Matthaeis si è unito allo staff di medici volontari di Casa Zaccheo, portando con sé anni di esperienza nel settore sanitario. La decisione arriva dopo che l’associazione ha aperto un nuovo ambulatorio, dotato di attrezzature moderne, per rispondere alle crescenti esigenze di assistenza gratuita nella zona di Mesagne.
MESAGNE - La rete di assistenza gratuita della Casa Zaccheo continua a crescere, diventando un presidio di salute sempre più completo per la comunità mesagnese. Oltre ai medici di medicina generale già presenti, lo staff accoglie un nuovo, stimato specialista. Il dottor Leonardo De Matthaeis.🔗 Leggi su Brindisireport.it
