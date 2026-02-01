Questa mattina al liceo scientifico Augusto Righi di Cesena, un’aula piena di studenti ha ascoltato con attenzione la lezione del professor Pierluigi Strippoli. Il docente di Biologia applicata all’Università di Bologna ha parlato di genetica, un tema complesso ma reso accessibile da un approccio diretto e concreto. La sua presenza ha attirato un pubblico vario, curioso di scoprire come la scienza si collega alla vita di tutti i giorni.

Un’aula gremita e attenta ha accolto al liceo scientifico Augusto Righi di Cesena la lectio magistralis di Pierluigi Strippoli, professore associato di Biologia applicata presso l’ Università di Bologna, dove insegna attualmente Genetica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. L’ncontro è riuscito ad andare oltre la divulgazione scientifica per trasformarsi in una riflessione profonda sul senso della medicina, della ricerca e dell’umanità. Il percorso professionale del dottor Strippoli nasce dall’incontro tra rigore scientifico e attenzione alla persona e vede sempre nella medicina la possibilità di rispondere concretamente alla sofferenza umana con una cura e non con una sentenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lezione del dottor Strippoli che unisce scienza e coscienza

