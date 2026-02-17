Carrarese Volley Under 12 un secondo posto che vale una vittoria

La squadra Under 12 della Carrarese Volley si è piazzata seconda in una recente competizione, dimostrando grande impegno e talento. La finale si è giocata davanti a numerosi genitori e tifosi, che hanno riempito la palestra di entusiasmo. I giovani atleti hanno affrontato avversari molto agguerriti, dimostrando concentrazione e spirito di squadra. Nonostante la sconfitta, la prestazione ha lasciato il segno e motivato il gruppo per le prossime sfide.

La Carrarese Volley Under 12 Sfiora l’Oro: Un Secondo Posto che Illumina il Futuro della Pallavolo Giovanile. La Carrarese Volley Under 12 ha concluso il campionato CSI con un brillante secondo posto, un risultato che va oltre la semplice classifica e testimonia la crescita tecnica e lo spirito di squadra delle giovani atlete. L’impresa, avvenuta il 17 febbraio 2026 a Carrara, rappresenta un importante traguardo per la società e un segnale positivo per la pallavolo giovanile nella provincia apuana. Questo successo è frutto di un percorso di impegno costante e di una guida tecnica competente. Un Percorso di Crescita e Dedizione.🔗 Leggi su Ameve.eu Volley, il 2026 della Consar inizia a Pineto: una sfida che vale il secondo postoIl 2026 della Consar Ravenna inizia ufficialmente a Pineto, con una partita importante che potrebbe determinare il secondo posto in classifica. Leggi anche: Inter Hellas Verona U16 1-0, vittoria di misura che vale il secondo posto: ecco com’è andata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prima Divisione maschile, netta affermazione della Pallavolo San Marco. Carrarese Volley Under 12, un secondo posto che vale una vittoriaCarrarese Volley Under 12, un secondo posto che vale una vittoria ... msn.com Under 12. Le giovani borghigiane alle finali nazionali CsiUna squadra… da tricolore. Grossa soddisfazione per le pallavoliste under 12 di Buggiano. La formazione guidata da coach Riccardo ... msn.com ASD Carrarese Volley facebook