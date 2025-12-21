Inter News 24 la gara del 13° turno di campionato. Un successo di misura che vale quanto una prova di forza per l’ Inter U16. Nella tredicesima giornata di campionato, la formazione guidata dall’ex difensore e oggi tecnico Paolo Dellafiore ha superato l’ostico Hellas Verona con il risultato finale di 1-0. Una vittoria sofferta ma fondamentale, maturata nel match delle 13:30 grazie alla freddezza sotto porta di Leonardo Menegazzo. Il gol del promettente talento nerazzurro ha deciso una sfida equilibrata, regalando tre punti pesantissimi alla Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Hellas Verona U16 1-0, vittoria di misura che vale il secondo posto: ecco com'è andata

