Volley il 2026 della Consar inizia a Pineto | una sfida che vale il secondo posto

Il 2026 della Consar Ravenna inizia ufficialmente a Pineto, con una partita importante che potrebbe determinare il secondo posto in classifica. La sfida rappresenta un momento chiave nella stagione, offrendo l'opportunità di consolidare la posizione e proseguire con determinazione il cammino nel campionato di volley. Un appuntamento che testimonia l’impegno e la crescita della squadra in questa fase cruciale della stagione.

Comincia da Pineto, con una partita che vale il secondo posto in classifica, il 2026 della Consar Ravenna. La prima gara del nuovo anno solare, domani alle 18, al PalaSanta Maria della cittadina abruzzese, coincide con l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di A2 Credem Banca.

