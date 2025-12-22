In un’era in cui le sfide globali come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse e le disuguaglianze sanitarie dominano l’agenda internazionale, la sostenibilità degli ingredienti e delle materie prime nel mondo food assume un’importanza strategica non solo ambientale, ma soprattutto economica. Secondo la FAO, i sistemi agroalimentari generano costi nascosti annui per circa 12.000 miliardi di dollari, di cui il 70% (oltre 8.100 miliardi) deriva da abitudini alimentari non salutari, legate a malattie non trasmissibili come obesità, diabete e patologie cardiovascolari. Questi numeri evidenziano come una produzione e un consumo non sostenibili non siano solo un problema etico o ecologico, ma un peso enorme sulle economie nazionali e globali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Sostenibilità degli Ingredienti nel Settore Food: Un Imperativo Economico tra Alimentazione Sana e Mercato delle Carni

Leggi anche: Alimentazione e diabete, 5 ingredienti chiave per la dieta sana

Leggi anche: Nel verde tra movimento e salute: a Carpaneto arriva la camminata della sana alimentazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Sostenibilità degli Ingredienti nel Settore Food - – In un’era in cui le sfide globali come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse e le disuguaglianze sanitarie dominano l’agenda internazionale, la sostenibilità degli ingredien ... askanews.it

Non più compra e rivendi imprese Food, boom ingredienti - Dal "compra e rivendi" per guadagnare in modo speculativo su acquisizioni di intere aziende dell'industria alimentare a strategie di medio periodo per entrare nel mercato Ue o garantirsi ingredienti ... ansa.it

La nuova tendenza delle feste valorizza ingredienti selezionati e piatti essenziali unendo convivialità, leggerezza e sostenibilità per un Natale dal gusto autentico - facebook.com facebook

Roelmi HPC - azienda italiana leader nello sviluppo e nella produzione di ingredienti funzionali per la #nutraceutica e la #cosmetica - ha pubblicato il Report di #Sostenibilità 2024. x.com