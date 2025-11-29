BergamoScienza guarda già al futuro | nuova sede comitato scientifico rinnovato e ancora più attenzione alle scuole

Con la trasformazione in Fondazione di Partecipazione a luglio 2025 BergamoScienza, appena calato il sipario della XXIII edizione del festival, è pronta a proseguire nella sua missione culturale e sociale con la stessa forza e gli stessi valori di sempre: indipendenza, gratuità, accessibilità e inclusione. In un evento che si è tenuto venerdì sera a CULT! Auditorium di Piazza della Libertà, alla presenza delle autorità, e dei cittadini, istituzioni e imprese che rendono possibile la sua attività, Fondazione BergamoScienza ha presentato gli obiettivi i protagonisti del prossimo futuro tra cui l’apertura della nuova sede di BergamoScienza, al primo piano di Palazzo della Libertà, le parole chiave delle attività durante l’anno e alcune anticipazioni sulle prossime edizioni del festival della scienza più longevo d’Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it