Fondazione Modena 2007 insediato il nuovo Comitato scientifico

La Fondazione Modena 2007 ha recentemente insediato il suo nuovo Comitato scientifico, incaricato di delineare le strategie e i progetti per il triennio 2026-2028. Coordinato dal professor Lorenzo Bertucelli, storico di rilievo, il comitato lavorerà per rafforzare l’impegno della fondazione nel promuovere la cultura e la conoscenza. Un passo importante verso un futuro all’insegna dell’innovazione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo comitato scientifico della Fondazione Modena 2007. Il comitato, che dovrà definire le linee di intervento e i programmi di attività della Fondazione per il triennio 2026-2028, sarà coordinato dal professor Lorenzo Bertucelli, docente di storia.

