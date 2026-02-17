Carnevalon sfilano tredici carri Concerto con Cristina D’Avena

Il Carnevalon ha preso il via nel pomeriggio, portando in strada tredici carri colorati e pieni di musica. La sfilata, partita alle 14, anima il centro storico con carri decorati e gruppi di persone vestite con costumi divertenti. Tra i momenti più attesi, il concerto di Cristina D’Avena che si svolge proprio durante la festa. Numerosi partecipanti dai paesi vicini si sono uniti per vivere questa giornata di allegria.

Dalle 14 centro storico in festa con il ' Carnevalon '. Saranno 13 i carri che sfileranno seguiti da gruppi mascherati e da gruppi di ballo provenienti anche dai comuni vicino. Alle 17, in piazza Garibaldi, è in programma il concerto di Cristina D'Avena. Un evento nell'evento quello in programma oggi pomeriggio dopo la sfilata dei carri che si fermeranno nel perimetro della pizza, creando al concerto una cornice davvero unica. Scattato il piano sicurezza: vietata la vendita, divieto esteso anche ai locali del lungomare, di bevande con gradazione alcolica superiore ai 5°. Vietata la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro, lattina o in contenitori idonei all'offesa da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei commercianti su area pubblica, dei distributori automatici.