Cristina D’Avena e i Gem Boy il 6 gennaio in concerto al Campania

Il 6 gennaio, al Centro Commerciale Campania, si terrà il concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy. Un’occasione per ascoltare le iconiche melodie delle sigle televisive e trascorrere una serata piacevole in compagnia. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie, offrendo un momento di intrattenimento adatto a tutte le età.

Il Centro Commerciale Campania si prepara a regalare una serata di pura magia e nostalgia con uno degli eventi più attesi dell’anno. Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, Cristina D’Avena, la voce simbolo delle sigle dei cartoni animati, torna a grande richiesta al Campania insieme ai Gem Boy, per uno show imperdibile a ingresso libero. . 🔗 Leggi su 2anews.it

