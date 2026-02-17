Carnevale ‘sicuro’ Duemila sequestri

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2 milioni di articoli non sicuri durante i controlli per il Carnevale, per via di prodotti pericolosi trovati nei negozi e nelle bancarelle. Le forze dell’ordine hanno scoperto stelle filanti, parrucche e coriandoli che non rispettavano le norme di sicurezza, mettendo a rischio la salute dei festeggianti. I controlli erano stretti e mirati a garantire che i festeggiamenti si svolgessero in modo sicuro e senza incidenti.

Stelle filanti, parrucche e coriandoli ‘pericolosi’ sequestrati dalla Guardia di Finanza. I militari delle Fiamme Gialle del comando provinciale, impegnati in una serie di controlli in vista delle feste di Carnevale, hanno trovato e sequestrato oltre 2 milioni di articoli non sicuri. Le attività hanno interessato otto negozi gestiti da altrettanti cittadini cinesi, situati sia in città che in provincia. I sequestri eseguiti si inseriscono in un articolato dispositivo di contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza prodotti, intensificato proprio nel periodo del Carnevale. I finanzieri negli esercizio commerciali controllati hanno rinvenuto diverse tipologie di articoli prevalentemente destinate all’uso da parte dei bambini (tra cui stelle filanti, maschere, parrucche, schiume, spray, trombette, coriandoli e vestiti per bambini), non conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa per la vendita al pubblico e quindi illegalmente commercializzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale ‘sicuro’. Duemila sequestri Prodotti di carnevale non sicuri, sequestri anche in Maremma Le autorità di Grosseto hanno sequestrato più di 1200 prodotti di Carnevale perché non rispettavano le norme di sicurezza. Raffica di sequestri di “Rambo” e “Cobra”: comincia l'intervento per il Capodanno sicuro Nelle ore che precedono il Capodanno, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per prevenire vendite illegali di fuochi d’artificio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale ‘sicuro’. Duemila sequestri. Sequestro di Carnevale a Scarlino. Oltre mille articoli ’illegali’Guardia di finanza al avoro per il Carnevale. Gli agenti delle Fiamme gialle del comando Provinciale di Grosseto hanno ... lanazione.it Carnevale sicuro: sequestrate maschere, giochi e coriandoli irregolari a SabaudiaL'operazione della Guardia di Finanza in un negozio, sequestrati oltre 500 articoli e maxi multa al titolare dell'attività ... latinaoggi.eu #GdiF #Napoli #Brescia e #Caltanissetta. Carnevale sicuro. Sequestrati oltre un milione di articoli non sicuri e pericolosi per la salute pubblica. Segnalati i responsabili alle autorità competenti. #NoiconVoi x.com #GdiF #Napoli #Brescia e #Caltanissetta. Carnevale sicuro. Sequestrati oltre un milione di articoli non sicuri e pericolosi per la salute pubblica. Segnalati i responsabili alle autorità competenti. #NoiconVoi - facebook.com facebook