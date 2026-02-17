Carnevale ‘sicuro’ Duemila sequestri

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2 milioni di articoli non sicuri durante i controlli per il Carnevale, per via di prodotti pericolosi trovati nei negozi e nelle bancarelle. Le forze dell’ordine hanno scoperto stelle filanti, parrucche e coriandoli che non rispettavano le norme di sicurezza, mettendo a rischio la salute dei festeggianti. I controlli erano stretti e mirati a garantire che i festeggiamenti si svolgessero in modo sicuro e senza incidenti.

Stelle filanti, parrucche e coriandoli ‘pericolosi’ sequestrati dalla Guardia di Finanza. I militari delle Fiamme Gialle del comando provinciale, impegnati in una serie di controlli in vista delle feste di Carnevale, hanno trovato e sequestrato oltre 2 milioni di articoli non sicuri. Le attività hanno interessato otto negozi gestiti da altrettanti cittadini cinesi, situati sia in città che in provincia. I sequestri eseguiti si inseriscono in un articolato dispositivo di contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza prodotti, intensificato proprio nel periodo del Carnevale. I finanzieri negli esercizio commerciali controllati hanno rinvenuto diverse tipologie di articoli prevalentemente destinate all’uso da parte dei bambini (tra cui stelle filanti, maschere, parrucche, schiume, spray, trombette, coriandoli e vestiti per bambini), non conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa per la vendita al pubblico e quindi illegalmente commercializzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

