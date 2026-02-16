Prodotti di carnevale non sicuri sequestri anche in Maremma

Le autorità di Grosseto hanno sequestrato più di 1200 prodotti di Carnevale perché non rispettavano le norme di sicurezza. La verifica, fatta dai finanzieri durante controlli sul territorio, ha scoperto che molti articoli non riportavano le informazioni obbligatorie, come il luogo di produzione e i dati del distributore. Tra i prodotti trovati, figuravano maschere e gadget, venduti senza le istruzioni di uso e senza un punto di contatto elettronico. Un negozio in Maremma è stato coinvolto nel sequestro, che mira a proteggere i consumatori da articoli potenzialmente dannosi.

GROSSETO – Nel quadro delle attività di controllo economico del territorio volte a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, i finanzieri del comando provinciale di Grosseto hanno sottoposto a sequestro oltre 1200 articoli per il carnevale, in quanto non riportanti le indicazioni minime previste dal Codice del Consumo, ivi incluse le informazioni su luogo d'origine e produttoreimportatore, nonché le istruzioni d'uso e punto di contatto elettronico. Le informazioni sono necessarie per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall'Unione Europea.