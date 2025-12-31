Raffica di sequestri di Rambo e Cobra | comincia l' intervento per il Capodanno sicuro

Nelle ore che precedono il Capodanno, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per prevenire vendite illegali di fuochi d’artificio. Nelle ultime ore sono stati sequestrati oltre 1600 candelotti di marca Cobra e Rambo e sono stati effettuati tre arresti nel territorio cittadino e provinciale. L’operazione mira a garantire un festeggiamento più sicuro e rispettoso delle normative vigenti.

Oltre 1600 candelotti Cobra e 3 arresti nel capoluogo e in provincia. I controlli per arginare la vendita di botti illegali entrano nel vivo, a poche ore dal capodanno. Il primo colpo ieri sera, nel quartiere Soccavo di Napoli. Due uomini sono stati sorpresi in viale Traiano a vendere

