Carnevale nelle Marche | Montegiorgio e Falerone in festa con carri tradizioni e un forte senso di comunità

Il Carnevale nelle Marche si anima con le sfilate di Montegiorgio e Falerone, dove le strade si riempiono di carri colorati e maschere fatte a mano. La festa nasce dalla voglia di riunire le comunità e di mantenere vive le vecchie tradizioni. Quest’anno, le piazze sono piene di bambini e adulti che si divertono insieme, creando un’atmosfera di festa genuina. I carri allegorici, realizzati con cura e fantasia, attirano l’attenzione di tutti e rappresentano temi locali e attuali.

Carnevale tra le Marche: Montegiorgio e Falerone celebrano la tradizione, tra carri allegorici e partecipazione popolare. Il fine settimana ha visto Montegiorgio e Falerone, due vivaci comuni della provincia di Fermo nelle Marche, animarsi con le colorate celebrazioni del Carnevale. Nonostante un tempo meteorologicamente incerto, la festa ha richiamato un vasto pubblico, sottolineando la vitalità di una tradizione radicata nel territorio e la forza del senso di comunità. Da Monte Urano, con la sua competizione per il Cappello di Re Carnevale, fino alle sfilate in piazza a Falerone, il Carnevale marchigiano si è confermato un momento di gioia e aggregazione.