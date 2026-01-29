Carri maschere coriandoli e dolci | gli appuntamenti di Carnevale nelle Marche

Le strade delle Marche si riempiono di carri, maschere e coriandoli per Carnevale. Borghi antichi e piazze grandi si trasformano in teatri a cielo aperto, pieni di colori e suoni. La festa coinvolge grandi e piccoli, che si preparano a sfilare con dolci e costumi fantasiosi. La città si anima con questa tradizione che ogni anno porta allegria e voglia di divertirsi.

Colori, suoni, maschere e profumi avvolgono le Marche nel periodo di Carnevale, trasformando borghi storici e piazze monumentali in grandi palcoscenici a cielo aperto. Un appuntamento che unisce tradizione e creatività, capace di coinvolgere famiglie e viaggiatori alla ricerca di esperienze.

