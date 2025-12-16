Verona si veste da Babbo Natale attesi cinquemila partecipanti | sport festa e solidarietà per l' Adigeo Christmas Run
Verona si prepara a vivere l'Adigeo Christmas Run, un evento che unisce sport, festa e solidarietà. Con l’attesa di circa cinquemila partecipanti, la città si anima con colori natalizi e spirito di condivisione, rendendo questa manifestazione una delle più attese del periodo natalizio.
Verona si prepara a vestirsi di rosso e bianco per una delle manifestazioni più attese del periodo natalizio. Domenica 21 dicembre torna la Adigeo Verona Christmas Run, corsa o camminata non competitiva di 5 o 10 chilometri nel cuore della città, organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd in. Veronasera.it
