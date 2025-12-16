Verona si veste da Babbo Natale attesi cinquemila partecipanti | sport festa e solidarietà per l' Adigeo Christmas Run

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona si prepara a vivere l'Adigeo Christmas Run, un evento che unisce sport, festa e solidarietà. Con l’attesa di circa cinquemila partecipanti, la città si anima con colori natalizi e spirito di condivisione, rendendo questa manifestazione una delle più attese del periodo natalizio.

Immagine generica

Verona si prepara a vestirsi di rosso e bianco per una delle manifestazioni più attese del periodo natalizio. Domenica 21 dicembre torna la Adigeo Verona Christmas Run, corsa o camminata non competitiva di 5 o 10 chilometri nel cuore della città, organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd in. Veronasera.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il villaggio di Natale Flover Bussolengo Verona Villaggio di Babbo Natale incanto Natale

Video Il villaggio di Natale Flover Bussolengo Verona Villaggio di Babbo Natale incanto Natale

verona veste babbo nataleNatale 2025 a Verona, cosa fare: eventi da non perdere - In questo periodo dell’anno Verona si veste di luci, colori e addobbi: dai tradizionali mercatini in piazza Bra ai Presepi dal mondo, gli appuntamenti per il mese di dicembre Natale è alle porte e Ver ... tg24.sky.it

Natale 2024, cosa fare a Verona: eventi da non perdere - Per visitare Verona, il consiglio è di tracciare un itinerario dei luoghi must della città ed esplorare il centro storico: le luci natalizie, la folla delle grandi occasioni, i mercatini di Natale e ... tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.