Carnevale in Masseria | una festa di maschere e magia per i bambini a Cesinali

Il Carnevale in Masseria ha portato alle Masseri di Cesinali un pomeriggio di giochi e colori, dopo che le famiglie hanno deciso di partecipare per far sorridere i bambini. Le Masseri sono state animate da maschere fantasiose, musica e tanti laboratori creativi, attirando decine di piccoli visitatori. La festa si svolge oggi, 17 febbraio, tra le 16 e le 19, e invita i bambini a indossare costumi e a immergersi in un mondo di fantasia.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Oggi, 17 febbraio, dalle 16 alle 19, le MasseriMasserie Piano di Cesinali aprono le proprie porte per un evento speciale dedicato ai più piccoli: una festa di Carnevale ricca di allegria, creatività e divertimento. L'iniziativa, pensata per intrattenere e coinvolgere i bambini, offrirà una serie di attività colorate e spensierate, tra cui giochi, baby dance, una sfilata in maschera e uno spettacolo di magia. Gli animatori guideranno i bambini attraverso momenti di svago, dove maschere e fantasia saranno protagoniste assolute.🔗 Leggi su Avellinotoday.it La magia dello storico Carnevale Persicetano: sfilate, maschere e due domeniche di festa Il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto, nato nel 1874, rappresenta un evento tradizionale ricco di sfilate, maschere e momenti di festa. Il Carnevale della magia: Ronciglione si veste di festa tra colori, maschere e carri | FOTO A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro. Carnevale di Venezia: storia, maschere e tradizioni | Italiano Facile B1-B2 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale in Masseria: una festa di maschere e magia per i bambini a Cesinali; San Giorgio Jonico | Carnevale in Masseria; INIZIATIVA Torre Alemanna, Maschere d’Amore per animare Carnevale e San Valentino; SIMBA, SERIE DI INIZIATIVE DEDICATE AI MALATI DI TUMORE. Ieri alla Masseria le Cerase è andata in scena una festa di Carnevale fatta proprio come si deve: travolgente, curata, piena di energia. Angelica Pascale con il suo Staff di Terraluce Eventi , complimenti di cuore: servizio impeccabile, atmosfera pazzesca, music facebook