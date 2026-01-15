La magia dello storico Carnevale Persicetano | sfilate maschere e due domeniche di festa

Il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto, nato nel 1874, rappresenta un evento tradizionale ricco di sfilate, maschere e momenti di festa. Tra le figure simbolo si distingue Bertoldo, la maschera del contadino creata dallo scrittore Giulio. Due domeniche di celebrazioni rendono questa manifestazione un’occasione per riscoprire le radici culturali della comunità persicetana.

