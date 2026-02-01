Incidente durante la sfilata dei Carri di Carnevale | feriti una bambina e due uomini

Questa mattina a Sarno un incidente ha rischiato di trasformarsi in tragedia durante la sfilata dei carri di Carnevale. Una bambina è rimasta ferita, insieme a due uomini, mentre i carri sfilavano lungo le strade della città. La scena è stata subito commentata da testimoni e passanti, che hanno assistito alla scena con preoccupazione. Le forze dell’ordine stanno già indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia sfiorata, oggi, a Sarno, dove una bambina è rimasta ferita stamane durante la sfilata di carri allegorici di Carnevale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata travolta da uno spettatore, a sua volta pare colpito da un pezzo staccatosi dall'ultimo carro che stava.

