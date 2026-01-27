Arielli fa festa per il Carnevale con la sfilata dei carri e l' animazione per i più piccoli

La festa di Carnevale ad Arielli torna domenica 15 febbraio con la 18ª edizione della sfilata dei carri allegorici, il falò tradizionale e attività di animazione per i più piccoli. Un appuntamento che riunisce la comunità per celebrare questa tradizione, offrendo divertimento e convivialità a tutte le età.

Domenica 15 febbraio torna l'appuntamento con il Carnevale ariellese, giunto alla 18esima edizione, con la sfilata dei carri allegorici, il falò del Carnevale e la festa. Alle ore 13.30 il raduno dei carri allegorici è previsto nei pressi del piazzale dell'ex cantina sociale, da cui alle 14.30.

