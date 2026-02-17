Carnevale i carri di San Sisto invadono corso Vannucci

I carri di San Sisto hanno attraversato questa mattina corso Vannucci, portando il Carnevale nel cuore di Perugia. La presenza dei carri, realizzati dai rioni del quartiere, ha coinvolto numerosi spettatori tra passanti e studenti delle scuole locali. Dopo due passeggiate festive nel quartiere, le grandi strutture colorate si sono spostate in piazza IV Novembre, dove hanno coinvolto i bambini con musica e sfilate.

Tradizionale appuntamento con le scuole della città per Martedì grasso. Oggi la sfilata Dopo le due sfilate per le vie del quartiere, i carri del Carnevale di San Sisto arrivano in centro. Questa mattina, in occasione del Martedì grasso, le rappresentazioni realizzate dai rioni del quartiere sono arrivate in piazza IV Novembre per incontrare i bambini delle scuole della città. Nel pomeriggio, come da tradizione, sfilata in centro storico dalle 17. Cinque i carri per i sei rioni: Perugia 2 con Harry Potter, Torre con Aladdin, 'L Toppo con Toy Story, Cedro con Lupin III e il Rione misto (Borgo Novo e Viale San Sisto) con un omaggio a Tim Barton. I carri allegorici di San Sisto arrivano in centro a Perugia per la sfilata conclusiva del 45esimo Carnevale di San Sisto. Ad attenderli in piazza IV Novembre i bambini delle scuole. Nel pomeriggio, la sfilata lungo corso Vannucci fino in piazza Italia.