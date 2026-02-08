Carnevale a San Sisto sfilano i carri dei Rioni

A San Sisto il Carnevale dei Rioni torna a sfilare dopo due anni di stop forzato. I carri sono usciti in strada nonostante il meteo incerto, percorrendo un percorso diverso dal solito a causa dei lavori in corso. L’entusiasmo tra i partecipanti e i residenti resta alto, con le persone che applaudono e si godono la festa nonostante le nuvole e qualche goccia di pioggia. La tradizione continua, anche con qualche cambiamento.

I carri del Carnevale dei Rioni di San Sisto sfidano il meteo e sfilano per le vie del quartiere. Percorso rinnovato per le esigenze dei cantieri attivi, stesso entusiasmo. La 45esima edizione è stata inaugurata regolarmente, nonostante i timori della vigilia a causa del meteo incerto.

