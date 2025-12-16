Doni e sorrisi per i piccoli pazienti alla festa di Natale al Chianelli e a Oncoematologia pediatrica

La festa di Natale al Chianelli e presso l’Oncoematologia pediatrica ha portato doni e sorrisi ai piccoli pazienti e agli ospiti del Residence “Daniele Chianelli”. Un’occasione speciale per regalare momenti di gioia e solidarietà, contribuendo a rendere più serena questa festività ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Doni e tante sorprese per i piccoli pazienti ricoverati in Oncoematologia pediatrica e per gli ospiti del Residence "Daniele Chianelli". Anche quest'hanno il Comitato per la vita ha voluto regalare un momento di allegria e spensieratezza. Babbo Natale, con il tradizionale sacco carico di giochi.

