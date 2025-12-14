Taranto donati giocattoli ai bambini dell’Oncoematologia Pediatrica

Sabato, presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, si è svolta una giornata dedicata alla solidarietà con la donazione di numerosi giocattoli ai bambini in cura, portando un sorriso e un momento di spensieratezza a chi affronta una difficile battaglia contro la malattia.

Tarantini Time Quotidiano Una mattinata all’insegna della solidarietà presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove sabato sono stati consegnati numerosi giocattoli ai bambini attualmente in cura. L’iniziativa, promossa da Nicola Spinelli, Lina Taranto e Paola Bartiromo, ha avuto l’obiettivo di regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. La delegazione, accolta dal personale medico e infermieristico del reparto, in collaborazione con l’ Associazione Genitori Taranto Oncoematologia, ha incontrato alcuni dei bambini ricoverati, consegnando personalmente i doni. Tarantinitime.it

Giocattolo Sospeso: Scopri Come Funziona e Dove Donarlo per Aiutare i Bambini - Il Giocattolo Sospeso: Iniziativa Natalizia per Donare Gioia ai Bambini in Difficoltà Il Giocattolo Sospeso è un progetto solidale che offre l'opportunità di donare regali a bambini meno fortunati dur ... tuobenessere.it