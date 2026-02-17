Carnevale e San Valentino scatta il blitz | 40mila articoli irregolari

Tempo di lettura: 2 minuti Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, nell’ambito dell’esecuzione dei servizi d’istituto volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro oltre 40.000 prodotti, tra cui articoli di cancelleria, accessori di carnevale e per la festività di San Valentino, materiale da ferramenta e oggettistica varia, priva dei requisiti essenziali previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti. L’attività è stata espletata ad Avellino, Ariano Irpino e Serino, nei confronti di attività commerciali che detenevano in vendita i prodotti sugli scaffali, sprovvisti delle indicazioni di legge obbligatorie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Guardia di Finanza ha effettuato un’operazione in cinque negozi cinesi, sequestrando circa 18.

San Valentino, a Prato le Fiamme Gialle hanno sequestrato 110mila articoli privi dei requisiti di sicurezza, tra cui molti giocattoli e decorazioni natalizie destinati ai negozi della zona.

