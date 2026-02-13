San Valentino a Prato sequestrati 110mila articoli privi dei requisiti di sicurezza | il video del blitz

San Valentino, a Prato le Fiamme Gialle hanno sequestrato 110mila articoli privi dei requisiti di sicurezza, tra cui molti giocattoli e decorazioni natalizie destinati ai negozi della zona. Durante il blitz, che ha coinvolto diversi magazzini nel centro storico, gli agenti hanno scoperto prodotti senza etichette in italiano, con materiali potenzialmente tossici e privi delle certificazioni richieste dalla legge. Il sequestro, avvenuto nella giornata di ieri, rappresenta il risultato di una vasta operazione di controllo avviata all’inizio dell’anno sotto il nome di ‘Legal trade’, volta a contrastare il mercato nero di merce non sicura

Già a partire dai primi giorni del 2026 le Fiamme Gialle di Prato hanno avviato una nuova campagna di controlli mirata al monitoraggio delle filiere di produzione e distribuzione di articoli di consumo, convenzionalmente denominata ' Legal trade '. L'attenzione dei finanzieri è stata focalizzata sull'individuazione degli hub di stoccaggio e distribuzione a livello nazionale di prodotti d'importazione estera, con particolare riguardo alle categorie merceologiche caratterizzate da picchi di richiesta in prossimità di specifici eventi o festività. In vista di San Valentino, i controlli svolti hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente oltre 110mila articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza o delle informazioni minime previste in etichetta a tutela del consumatore.