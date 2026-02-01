Carnevale di Viareggio 2026 comincia lo spettacolo Primo corso mascherato | la diretta

Oggi a Viareggio è iniziato ufficialmente il Carnevale 2026. Alle prime luci del mattino, le strade si sono riempite di carri allegorici e maschere colorate. La gente si è radunata lungo il lungomare per assistere alla prima sfilata, che è partita puntuale. I partecipanti hanno portato in piazza i loro carri più belli e le maschere più elaborate, mentre il pubblico ha applaudito e scattato foto. La giornata è stata un grande spettacolo di colori e allegria, dando il via a un nuovo appuntamento

Viareggio, 1 febbraio 2026 – E' il giorno del primo corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2026. Con gli squilli di tromba dell'Orselli, le note di Su la coppa di champagne e con la Burlamacca issata sul pennone più alto di piazza Mazzini si apre uno degli spettacoli più attesi dell'anno. Un vessillo che per il prossimo mese sventolerà su Viareggio e che si preannuncia come sempre denso di significati, a cominciare dal messaggio di pace che Burlamacco vuole lanciare dalla sua privilegiata tribuna dei viali a mare. Carnevale di Viareggio, l'Ondina d'oro a Rita Pavone (che balla con Burlamacco) Dopo la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera, la Burlamacca salirà sul pennone più alto di piazza Mazzini per segnare l'inizio ufficiale dei festeggiamenti.

