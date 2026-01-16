Concerto gratuito di Cristina D' Avena al PalaTerni | Un evento speciale tra colori musica e allegria
Il PalaTerni ospiterà un concerto gratuito di Cristina D'Avena giovedì 12 febbraio 2026. L’evento, dedicato alle sigle dei cartoni animati, rappresenta un’occasione per vivere una serata di musica e divertimento in compagnia. L’ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a un appuntamento musicale nel rispetto delle normative vigenti.
Un nuovo evento si aggiunge al calendario 2026 del PalaTerni. Il prossimo giovedì 12 febbraio infatti sul palco del palazzetto salirà Cristina D’Avena, per una serata all’insegna delle sigle dei cartoni animati. La cantante infatti parteciperà al ‘Carnevale di San Valentino’ organizzato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
