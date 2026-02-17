Carnevale di Limatola | Successo nel Sannio affluenza da record e un indotto per l’economia locale La festa continua

Il Carnevale di Limatola ha attirato migliaia di visitatori, portando un afflusso senza precedenti e stimolando l’economia locale, a causa della grande partecipazione della gente. La festa, che si svolge nel cuore del Sannio, ha riempito le strade di maschere colorate e musica dal vivo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Centinaia di stand gastronomici e bancarelle hanno contribuito a far crescere il giro d’affari della comunità durante i giorni di festa. La popolazione locale e i turisti hanno riempito i quartieri più centrali, rendendo il Carnevale un momento di grande fermento

Un Carnevale da Record a Limatola: Il Sannio Risponde Presente. Un'ondata di entusiasmo e partecipazione ha travolto Limatola, in provincia di Benevento, durante il suo Carnevale, che si concluderà domani, Martedì Grasso. L'evento ha registrato un'affluenza significativa, superando le aspettative e consolidando la sua posizione come uno dei momenti più attesi e apprezzati del territorio sannita. L'amministrazione comunale e l'intera comunità locale esprimono gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo successo. Domenica di Colori e Allegria: Un Flusso di Visitatori nel Cuore del Sannio.