Narni nuova sede per Algeco | Ricadute positive sull’economia locale ed indotto

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Algeco Italia ha inaugurato una nuova sede operativa a Castelchiaro, Narni, consolidando la propria presenza nel territorio. L’apertura rappresenta un importante sviluppo per l’azienda, leader nel settore dei moduli prefabbricati e spazi modulari, e promette ricadute positive sull’economia locale e sull’indotto.

narni nuova sede per algeco ricadute positive sull8217economia locale ed indotto

© Ternitoday.it - Narni, nuova sede per Algeco: “Ricadute positive sull’economia locale ed indotto”

Algeco Italia ha inaugurato una nuova sede operativa a Narni, più esattamente a Castelchiaro. Questo evento segna un significativo passo in avanti per l'azienda leader nel settore della vendita e noleggio di spazi modulari e moduli prefabbricati. L'azienda ha la sua sede principale a San Gemini e. Ternitoday.it