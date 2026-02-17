Carnevale dei matti Invade Bormio il rito irriverente

Il Carnevale dei Matti ha invaso Bormio domenica, disturbando la calma della città mentre si svolgevano le ultime prove di sci alpino maschili delle Olimpiadi. La popolazione locale ha organizzato una festa colorata e sfrenata, con maschere bizzarre e satira, per celebrare un’antica tradizione che si rinnova ogni anno. La manifestazione, che dura solo un giorno, porta in piazza musica, allegria e un’atmosfera di libertà totale.

Il carnevale dei matti fa di nuovo centro. Mentre la capitale della contea si preparava per l’atto conclusivo delle prove di sci alpino maschili delle Olimpiadi, lo slalom di ieri, la popolazione bormina, nella giornata di domenica, ha dato vita all’edizione 2026 del Carnevale dei Matti, rito antico e irriverente che per un giorno ribalta le regole e celebra il piacere di stare insieme tra maschere, satira e allegria popolare. Una giornata di allegria pura, dove sport e tradizione si incontrano nel segno del divertimento, della goliardia e della satira. "A Sant Antoni abat al salta fora tucc i mat!". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carnevale dei matti. Invade Bormio il rito irriverente Il rito ancestrale dei Mamuthones nel Carnevale di Mamoiada Nel cuore della Barbagia, il Carnevale di Mamoiada si anima con il tradizionale rito dei Mamuthones. Il Carnevale Castiglionese: l’antico rito dei Pulgenelle tra le montagne d’Abruzzo Nel cuore delle montagne d’Abruzzo, a mille metri di quota, si svolge uno dei carnevali più autentici d’Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale dei matti. Invade Bormio il rito irriverente; A Montescaglioso un weekend tra San Valentino e carnevale da Vivere in Maschera. I dettagli. Carnevale dei Matti di Bormio, la festa più pazza dell’alta ValtellinaA Bormio torna il Carnevale dei Matti, una tradizione antica che supera il folklore e punta tutto sulla satira e sul ribaltare le regole del potere ... siviaggia.it Che Baraonda, show dei bambini: il Carnevale invade piazza MatteottiPORTO SAN GIORGIO Il carnevale entra nel vivo dei festeggiamenti nel centro città. Rinviata e prevista per oggi la festa in piazza Matteotti. msn.com Bolzano si prepara a vivere giorni di allegria e colori con un Carnevale 2026 che invade i quartieri della città, coinvolgendo grandi e piccoli in un susseguirsi di eventi, sfilate e momenti di festa condivisa. Tra carri allegorici, musica e animazione, piazze e parc - facebook.com facebook