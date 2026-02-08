Il Carnevale Castiglionese | l’antico rito dei Pulgenelle tra le montagne d’Abruzzo

Nel cuore delle montagne d’Abruzzo, a mille metri di quota, si svolge uno dei carnevali più autentici d’Italia. Qui, tra il silenzio e il paesaggio selvaggio, gli abitanti di Castiglione si preparano a mettere in scena i Pulgenelle, un rito antico che si tramanda da generazioni. La festa è semplice, fatta di tradizioni e di volti conosciuti, lontana dalle grandi manifestazioni di massa.

Nel silenzio quasi irreale del Subappennino abruzzese, a mille metri di altitudine, si cela uno dei carnevali più autentici e meno contaminati d’Italia. A Castiglione Messer Marino, borgo arroccato tra le province di Chieti e Isernia, la maschera non è mai stata solo un accessorio festivo. È un rito, una trasformazione collettiva che da secoli rovescia l’ordine sociale e trasforma gli uomini del paese in custodi di una tradizione tramandata di padre in figlio. L’ ultima domenica di Carnevale, quando il freddo montano morde ancora le pietre delle case, il paese si risveglia al fragore metallico dei campanacci. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

CAMBIO DATE del Carnevale Castiglionese! Causa previsioni meteo avverse i festeggiamenti di carnevale sono stati spostati a: domenica 15 febbraio domenica 22 febbraio facebook