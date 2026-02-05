Nel cuore della Barbagia, il Carnevale di Mamoiada si anima con il tradizionale rito dei Mamuthones. Tra le viuzze di granito del borgo, uomini vestiti con maschere e costumi antichi si muovono al ritmo dei campanacci, creando un suono forte e riconoscibile. È un momento di festa che si ripete da generazioni, un rito che conserva le radici profonde di questa comunità isolata.

Nel silenzio della Barbagia, tra le viuzze di granito di un borgo antico arroccato a 650 metri di quota, il suono metallico di trenta chili di campanacci squarcia l’aria gelida di febbraio. Non è una festa qualunque: è un rito che attraversa i millenni, una danza che parla la lingua oscura delle civiltà perdute. Quando i Mamuthones emergono dall’ombra con le loro maschere nere di legno e le pelli di pecora che li avvolgono come un sudario animale, il tempo si dissolve. Mamoiada, piccolo paese di duemilacinquecento anime nel cuore della Barbagia di Ollolai, custodisce uno dei carnevali più misteriosi e affascinanti d’Europa, dove la linea tra sacro e profano svanisce in un turbinio di tradizioni che affondano le radici nell’epoca nuragica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il rito ancestrale dei Mamuthones nel Carnevale di Mamoiada

Approfondimenti su Carnevale Mamoiada

Jallikattu è un’antica tradizione del Tamil Nadu, che coinvolge uomini e tori in un rituale culturale profondamente radicato nella storia locale.

Il Carnevale 2026 si avvicina, portando con sé le tradizioni del rito ambrosiano e l’atmosfera festosa tipica di questo periodo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale Mamoiada

Argomenti discussi: Carnevale Teorese 2026; Castelnuovo al Volturno, il Rito dell’Uomo Cervo guarda all’Europa. Presentata l’edizione 2026.; Gerewol, il rito di corteggiamento del popolo Wodaabe che ribalta l’idea di competizione, bellezza e identità; Carnevale Storico di Offida 2026: una corrida goliardica e collettiva lunga 502 anni.

Gerewol, il rito di corteggiamento del popolo Wodaabe che ribalta l’idea di competizione, bellezza e identitàUn rito ancestrale dei Wodaabe mostra un’idea di bellezza e competizione lontana dai modelli occidentali, tra danza, scelta femminile e comunità. Il racconto di Francesca Giustini. gay.it

Gl’Cierv 2026: il Rito dell’Uomo Cervo si apre all’Europa tra tradizione, maschere e futuroCASTELNUOVO AL VOLTURNO - Il 14 e 15 febbraio 2026, la piccola comunità dell’Alto Molise diventa crocevia di culture, simboli e visioni, con ... molisenetwork.net

Castelnuovo al Volturno, il Rito dell’Uomo Cervo guarda all’Europa: ospiti d'onore i Mamuthones dalla Sardegna. Il 14 e 15 febbraio 2026 torna Gl’Cierv: tra tradizione e dialogo culturale nasce il Museo della Maschera GUARDA IL VIDEO facebook