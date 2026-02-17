Carnevale al circo

Il 17 febbraio, il Circo Cesare Togni di Caselle di Sommacampagna ospita il suo Carnevale, portando alle famiglie un evento ricco di colori e allegria. La festa nasce per offrire un pomeriggio di spettacoli vivaci e momenti di allegria, attirando molti residenti desiderosi di trascorrere qualche ora spensierata. All’interno del tendone, tra acrobazie e clown, bambini e adulti si lasciano coinvolgere dalla spettacolare atmosfera carnevalesca.

Il 17 febbraio a Caselle di Sommacampagna arriva un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia: il grande Carnevale al Circo Cesare Togni! Un pomeriggio di magia, divertimento e spettacolo sotto il tendone del celebre circo, dove grandi e piccini potranno vivere l'atmosfera unica del Carnevale tra acrobati, clown, giocolieri e straordinarie attrazioni. Grande novità: tutti i bambini mascherati entrano GRATIS! Un'occasione perfetta per sfoggiare il proprio costume preferito e immergersi in un mondo fatto di colori, musica e allegria.

