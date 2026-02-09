Carnevale in Montagnola | sfilate spettacoli e parate a tema del circo

La Montagnola si riempie di maschere e allegria. Domenica 15 febbraio il parco si trasforma in un palco di colori, musica e spettacoli a tema circo. Sfilate, parate e spettacoli attireranno tante persone, pronte a divertirsi e a vivere una giornata di festa.

No, dico: l’avete visto Bad Bunny? Uno show come quello in Italia sarebbe impossibile Domenica 15 febbraio il Parco della Montagnola si trasforma in un’esplosione di colori, musica e allegria con una grande festa di Carnevale aperta a tutte e tutti. A partire dalle ore 15.00 e fino a sera, il parco diventerà un luogo di incontro, gioco e meraviglia, pensato per accogliere bambine e bambini, famiglie e chiunque abbia voglia di lasciarsi coinvolgere dallo spirito del Carnevale. Il tema dell’edizione di quest’anno è il mondo del circo, che animerà gli spazi della Montagnola con spettacoli itineranti, una parata festosa e numerose attività.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Quest'anno a Montagnola il Carnevale raddoppia! Oltre all'appuntamento del 12 Febbraio con le scuole dell'infanzia comunale, il 16 Febbraio vi aspettiamo alle 15 al parco Albani-Caravaggio per poi sfilare lungo le vie del quartiere ed arrivare in piazzale dei